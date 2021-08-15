ASTRO帶著第八張迷你專輯《SWITCH ON》回歸。（CL Creative ＆ Entertainment提供）

炎亞綸為主持的YT節目，近日獻出訪問韓團的初體驗，事前一度擔心韓文不夠好，後來自爆因為聽說車銀優「臉蛋天才」的名號，才進一步認識了韓團ASTRO，炎亞綸開玩笑自稱：「我是台灣的『臉蛋教科書』。」引起ASTRO鼓掌叫好。

雙方透過視訊進行訪問，ASTRO隔空指導炎亞綸跳新歌〈After Midnight〉的舞蹈，炎亞綸展現出高超學習力，跳完之後熱情地說：「你們期待第七位成員（加入）嗎？」把ASTRO逗得哈哈大笑。出道6年的ASTRO也自爆平時宵夜會一起吃炸雞、披薩等等，尤其MJ特別愛吃宵夜，MJ笑說：「但是現在因為要回歸了，很努力在克制當中。

居家防疫期間，炎亞綸趁空追了很多戲劇作品，印象深刻是日本知名料理動畫《食戟之靈》，「因為作者原本是畫色情漫畫的，沒想到進攻料理漫畫竟然沒有違和感，而且動畫中的女生在吃到美食衣服會立刻爆開，然後都會發出很令人遐想的聲音，非常有趣」。對於新節目，炎亞綸表示未來還會訪問更多日韓的團體和藝人，更許願訪問各國的奧林匹克選手，盼為節目增添亮點。