聯亞疫苗未通過緊急使用授權（EUA），民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，立法院6月18日通過要求衛福部應在審查結果公布的兩週內，將會議紀錄去識別化後公布的決議，是針對高端、聯亞都要有同樣的標準。「所以民進黨團要告訴大家，這是同樣的標準。」

劉世芳強調，聯亞疫苗申請衛福部的緊急使用授權（EUA）沒有通過，民進黨團感到非常訝異與遺憾，但是還是要把這件事情說清楚、講明白。

她說，根據高端跟聯亞的EUA審查結果，出席的專家人數分別為高端21人、聯亞22人，其中有18位專家學者是同樣一組人，很多人不了解狀況會認為有政治力介入，但其實都是同樣的標準。

劉世芳表示，至於聯亞要在法定期限內提出申訴，他們都一向支持，國產疫苗事關國人的生命安全，也是國家很重要的資產，當然希望在專家審查後，能夠安全有效地上市，對國人在疫情控制才能有最好的保護效果。

至於高端疫苗中文說明書中提到「65歲以上老年人、有共病症者、人類免疫缺乏病毒（HIV）抗體陽性族群」，中和抗體效價較低，會不會擔心打完保護力不夠？

民進黨立院團副幹事長黃世杰指出，這一句話的原文是，整體而言，65歲以上老年人有共病症者、人類免疫、缺乏病毒、抗體陽性的族群，雖然中和抗體效價較低，但免疫反應的趨勢，以整體族群觀察到的免疫反應相似。

他說，也就是說，雖然在科學實驗，這一些族群對這個是抗體效價較其他族群稍低，但是整體免疫反應也就是保護力跟所有族群相比，並沒有太大的差別，這是經過專家審核，有科學資料得出來的結論，不應該斷章取義，所有的疫苗在不同的個體，都會有不同的變異。所以不要用這種方式抹黑任何一款疫苗的保護力。

民進黨團書記長羅致政說，每個人應該依據自己的體質，根據醫師的建議，選擇需要適合的疫苗，所以並沒有誰絕對比較好或是比較差的問題。