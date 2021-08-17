聯亞疫苗未通過EUA將提申訴，改以Delta做測試，中研院研究員何美鄉談及聯亞疫苗，認為不管EUA通過與否，趕緊開始做三期試驗才是王道。而台大前感染科醫師林氏壁則引述美國CDC資料指出，各疫苗遇Delta中和抗體下降倍數約2.8倍，但就聯亞先前公布的數據，中和抗體面對原始病毒株與Delta的差異有限，若用Delta再做中和抗體PK，聯亞未必會輸給AZ。

林氏壁昨晚與何美鄉討論關於聯亞疫苗的問題，而對方提出了三個論點，讓他覺得很有道理，因此今整理出來後PO在臉書上與大家分享，首先是緊急使用授權（EUA）透過中和抗體濃度進行免疫橋接是不得已的方法，也有可能會讓好的疫苗過不了關。

何美鄉也說，回歸二期試驗的本質，是要看免疫生成性，論細胞免疫、抗體免疫，聯亞應該都有達成二期試驗的目標，可以展開第三期試驗，只是沒有滿足現行緊急使用授權（EUA）針對中和抗體濃度所訂的標準。

何美鄉指出，不論緊急使用授權（EUA）是否通過，趕快做第三期試驗才是王道，因為EUA只是暫時核准，失效以後，還是要拿三期試驗的結果，申請正式的藥證。

林氏壁解釋說，聯亞疫苗EUA未通過，將提申訴以Delta變異株做試驗，主要是因為目前肆虐全球的疫苗已經不是原始的病毒株，大部分上市的疫苗所產生的中和抗體都會因為Delta大幅下降，而聯亞先前做的研究資料顯示，遇到Delta時中和抗體的下降幅度很小。「如果用Delta病毒來再做一次中和抗體PK，聯亞未必會輸給AZ。」

林氏壁表示，中研院實驗室可以用台灣目前流行的英國Alpha變異株，讓AZ、高端與聯亞再做一次PK，另外也很希望能看到Delta的數據。他並引述美國疾病管制與預防中心（CDC）的資料，各種疫苗遇到Delta會下降的中和抗體倍數約是2.8倍，但是AZ的幾個研究差異很大。

林氏壁也說，而之前聯亞公布的數據，面對原始病毒株的中和抗體是261.7，遇到Delta降到211.9，所差似乎有限。聯亞疫苗未通過台灣的EUA很可惜，但並不意外，希望能繼續努力。