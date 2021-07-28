取自震傳媒

前民進黨立委沈富雄今天表示，全世界沒有一個國家立志要把病毒清得乾乾淨淨，如果台灣非要這樣做，只會越來越難與世界接軌。呼籲政府不應繼續恐嚇老百姓，應給善意建議，如何在未來面對流感化的疫情繼續把日子過下去。至於府方公布疫苗覆蓋率已提前達標，他說那是「吹牛」，大部分國家都是打兩劑才算數。

沈富雄今天在《新聞不芹菜》節目中表示，陳時中指揮官「每天都把好消息解釋為壞消息」，整個防疫團隊的mentality，集體精神狀態都趨於一致，看待疫情的觀點也都非常保守。沈富雄開玩笑地說，「現在全台灣的新冠病毒恐怕比渣男還要少」。

關於雙北兩個疫情熱區的防疫作為，沈富雄提出他的觀察，他認為新北市長侯友宜就「像水牛一樣苦幹硬幹」，基本上就屬於「清零派」；而台北市長柯文哲一開始雖然還算理性，但後來也因為怕被歸咎，已逐漸脫離醫生專業，轉向清零派。

沈富雄解釋，確診數加零固然可喜，但沒有加零也不用太緊張，因為我們遲早要與這個病毒共存。

他認為，陳時中團隊，蘇院長甚至是蔡總統應該親自跟全體國民澄清，今年的疫情發展與去年已大不相同，全世界也沒有一個國家立志要把病毒清得乾乾淨淨，如果台灣非這樣做不可，那只會越來越難與世界接軌。

府方日前公布國內疫苗覆蓋率已提前達標，沈富雄評論那是「吹牛」，大部分國家都是打兩劑才算數，疫情指揮中心採用「劑次人口比」的計算方式，只要打過一劑就列入計算，再加上台灣多數人都是打AZ疫苗，AZ的保護效果又較其他疫苗為差，所以六成、七成的覆蓋率並不如大家說得那麼安全，應該要打到九成，才有足夠的群體免疫效果。

提到國產疫苗意願登記比例偏低，沈富雄說這本來就是意料之中的事。國人在評估生命健康與愛國情操之間還是選擇了前者。

沈富雄強調，高端疫苗不見得不好，但目前尚未走完該走的程序，科學證據只有一半，政府急欲揠苗助長，「萬事莫如國產急」，民眾如果不是有相當的愛黨意識，相當地綠，相當以台灣為榮，一定還是會選擇打有國際認證的疫苗。