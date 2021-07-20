中央氣象局連日來發布高溫資訊，適時補充水分更為重要，不過台灣人超愛喝手搖杯，很多人不到萬不得已都不喝水，名醫江坤俊表示，可以透過觀察尿液顏色，來判斷水有沒有喝夠，他警告，如果總是等到口渴才喝水，長期下來恐導致7大恐怖下場，甚至造成血栓。

外科名醫江坤俊在《健康2.0》YouTube頻道中表示，總是等到口渴才喝水的壞習慣，可能引發身體出現泌尿道感染、腎臟功能變差，還可能引發近來因疫苗而引起眾人關注的血栓，以及腦中風、心肌梗塞、關節疼痛、過敏等7大問題。

江坤俊指出，人體的腦細胞有70％都是水分，當身體長期缺水時，腦筋會變得遲鈍、尿液量減少，若尿液在膀胱停留時間過長，就容易導致細菌孳生，引發泌尿道感染、腎臟衰竭；此外，當尿量減少、鈣離子濃度變高，也容易導致尿路結石。

至於血栓的形成，有一個關鍵因素就是血液成分，若總是等到口渴了才喝水，代表你的身體早就缺水了，當喝水量太少時，血液就會變得濃稠，造成血栓的機率大增，而且血栓可以打到任何位置，若跑到腦部就會形成腦中風，跑到心臟恐造成心肌梗塞，非常危險。

此外，長期缺水還可能造成關節疼痛，因為關節中的軟骨蘊含很多水分，如果身體長期缺水，軟骨無法發揮正常功能，就容易導致關節疼痛。而為了調節體內水分，身體缺水時會大量分泌組織胺，這些組織胺如果跑到肺部，恐造成氣管痙攣，引發呼吸道過敏症狀。

江坤俊提醒，每日喝水量可依個人體重訂定，每公斤體重要喝25到35cc才夠，而且尿液顏色要呈現淡黃色，才代表喝水量足夠。