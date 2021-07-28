新冠肺炎本土疫情趨緩，目前已經降至二級警戒，不過疫苗數量仍未完全足夠。面對政府的相關政策，前內政部長李鴻源今(28日)在廣播節目中說，「整個疫苗政策，從去年剛剛開始發生疫情，我們就非常自滿，那時候根本沒想到要買疫苗，等我們決定要買疫苗，整個政策又荒腔走板，我是覺得『很不專業』，只能說非常不專業」。

李鴻源在節目《千秋萬事》中說，這次疫情，其實已經遠超過衛福部、指揮官陳時中可處理的，應該把層級拉開，不再是打疫苗而已，而是整個國家經濟等，衛福部只要管醫療專業，應該要趕快找更高格局的人，從國家角度看這問題，不是糾結在誰打不打疫苗。

李鴻源指出，政府採購也是很荒謬，採購半天，民間捐得還比較多，外國捐贈還沾沾自喜，以台灣實力需要走成今天樣子嗎?大家都在防疫階段，可是就是因為這是非常重要作戰，這一戰沒打好，其實經濟是會垮掉的。

至於國產疫苗部分，李鴻源說，「解盲有太多疑點，居然敢說要讓很多人打，這與愛不愛台無關，是關係到每一個人生命安全、關係到經濟，呼籲趕快把層級拉高、指揮官換掉，至於不適任原因，是因為裡面有太多個人政黨、黨派、意識形態，這是最大忌諱，一年多來他屢犯錯誤」。