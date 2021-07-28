大陸江蘇南京疫情隨暑期旅遊旺季擴大，《北京日報》28日報導，遼寧大連近日新增1例確診病例、3例無症狀感染者；四川成都新增3例本土確診病例。兩省7例共同點是，近日都去過湖南張家界旅遊、群聚看「魅力湘西」大型表演，而大連3例曾在南京祿口機場中轉。大陸多地疾控中心提醒，去過這些地方的人，務必報備。

據「微觀永定」張家界市疫情防控工作指揮部辦公室消息，從7月20日開始，張家界市按照應檢盡檢要求，對近期涉疫人員及外環境進行核酸檢測，共採集人員樣本2萬6422分、環境樣本152分，核酸檢測結果均為陰性。

27日晚至28日晨，廣州市疾控中心、廣州中山和佛山市疾控中心發布提醒：17日以來從湖南省張家界市來（返）穗／中山／佛人員，25日乘搭過CZ3382（南航 張家界-廣州）、CZ6322（南航 廣州-大連）這兩趟航班的旅客，須主動向所在居委（村）、工作單位、所住酒店報備，積極配合開展健康管理措施。此外，廣州中山發布的消息中，還包括22日在湖南張家界觀看過「魅力湘西」演出的人員。

另外，成都新增3例一家人確診病例，曾在張家界遊玩3日。已於第一時間啟動病例流調溯源及接觸者追蹤排查管控工作，對其工作、居住等活動場所開展環境監測和消殺，連夜開展社區核酸檢測及病毒測序工作。下一步，成都市將根據流調情況繼續做好重點人員和區域管控，動態發布疫情調查及處置情況。

又，7月27日0時至20時，遼寧省大連市新增1例確診病例，此病例與大連市7月26日發現的、途經南京祿口機場的無症狀感染者，在外地有共同軌跡交集。某女，32歲，屬輕型病例，已隔離轉運至省集中救治大連中心隔離治療。

該患者與丈夫和兒子於7月19日晚乘火車（Z13次列車、03車廂）前往長沙，20日早上從長沙乘火車（K9226次列車、03車廂）前往張家界，20-24日在張家界遊玩。

在張家界期間，該患者與26日大連主動排查的南京關聯病例無症狀感染者，曾於22日共同觀看同一場次（約18時至19時30分）大型演出。觀看演出席位均為A座席居中位置，前後鄰排（8、9排）。

湖南省疾控中心發布，關於27日大連3例新冠肺炎無症狀感染者在湘活動通告指出，經調查，該3名無症狀感染者於17日由大連乘坐航班MF8058途經南京祿口國際機場中轉乘坐航班HO1753到張家界，期間在南京祿口機場停留時間約2小時。7月23日中午從張家界包車前往鳳凰縣，7月24日從鳳凰縣打車於20：18至貴州省銅仁鳳凰機場。