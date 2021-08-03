配合防疫 張家界即日起居民遊客不得離開 13:552021/08/03 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張家界宣布3日起，境內居民遊客不得離開。（翻攝掌上張家界微信號） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據「掌上張家界」微信公眾號8月3日消息，張家界市新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作指揮部發文表示，從即日起，在張家界境內的居民、遊客等所有人員不得離開張家界，積極配合做好疫情防控工作。 南京累計新冠確診220例 江寧商場批發市場今起暫停營業 疫情風險地區重新分類、入境香港措施新安排 下週一起生效 #張家界 #遊客 #離開 #疫情防控 #即日起 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 武漢再現本土病例 全省進入戰時狀態 超市物資遭哄搶 11:372021/08/03 兩岸 揚州確診激增40例 小區村莊封控升級：每戶每天限一人憑出入證外出採買 12:402021/08/03 兩岸 盛夏星夜遊綠島 賞流星雨當護蟹俠客 10:412021/08/03 生活 基隆潮境疫情封閉2個月 珊瑚白化復原 11:082021/08/03 生活 中市議員為攤商免租請命 經發局：紓困措施將視疫情發展滾動調整 11:582021/08/03 生活 上海1機師確診 浦東機場、小區連夜展開大規模核酸檢測 09:552021/08/03 兩岸 《產業》雙北宜蘭解禁 餐飲業陸續恢復內用 08:202021/08/03 財經 走過喪親女粉騷擾 林凡將不幸當養分 04:102021/08/03 娛樂新聞 尖石水密桃首次網路開賣 賣出540萬成績不錯 12:362021/08/03 寶島 揚州今起主城區封閉管理 第二輪核酸檢測採樣近150萬人 13:382021/08/03 兩岸 韋禮安赴陸隔離 粉絲按鈴求合影 04:102021/08/03 娛樂新聞 兩岸熱門新聞 東奧》金牌榜 8／2中國隊日進5金 力壓美國穩居第一 - 兩岸 - 旺報 東奧》中國奧運史第一人 謝震業闖入200米半決賽 - 兩岸 東奧》陸女團單車金牌得主戴毛澤東徽章 外媒：或違奧運憲章 - 兩岸 10天23地 南京疫情是如何擴散全大陸的？ - 兩岸 2021年《財富》世界500強企業 中國再度超越美國 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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