太魯閣國家公園管理處考量遊客需求，10日至23日將降載開放生態保護區內各登山路線，不過基於防疫優先，山屋仍維持關閉；圖為錐麓古道。（太管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

太魯閣國家公園管理處10日至23日將降載開放生態保護區內各登山路線；圖為各路線降載人數。（太管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

全國疫情警戒自上月27日降為二級，太魯閣國家公園管理處當時擔心民眾恐報復出遊，仍不開放境內生態保護區、其他管制區步道及山屋，知名景點則是降載參觀人數；由於疫情日漸趨緩，太管處考量遊客需求，10日至23日將降載開放生態保護區內各登山路線，基於防疫優先，山屋仍維持關閉。

太管處表示，依中央流行疫情指揮中心「國家公園區域因應COVID-19 疫情警戒第2級之遊憩人流出入管制措施」指引，10日至23日，轄內生態保護區內各登山路線將降載開放，考量社交距離與山屋通鋪密閉特性，除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務需求外，山屋仍維持關閉。

太管處指出，轄內生態保護區內的各登山路線，如奇萊主、北峰線、奇萊連峰、奇萊東稜、奇萊南峰、錐麓古道、南湖大山線、南湖中央尖（北一段線）、北二段（鬼門關斷崖）、北一縱走北二段、北一縱走北二段（南往北）等，將依平日承載量減半開放申請。

原先未訂有承載量管制路線，如清水山、閂山鈴鳴山、閂山單攻、羊頭山單攻等，則是限定每日50人開放申請，至於閂山單攻、畢祿山、畢祿縱走羊頭，目前因820林道入口災損暫停開放申請，其他非傳統路線，但進入區域屬生態保護區，如經奇萊、南湖山區路線進入者，亦暫停開放申請。

雖開放轄內生態保護區內的各登山路線，不過仍須維持戶外1公尺安全社交距離、全程佩戴口罩，營地用餐應分時分流並使用酒精消毒。

由於山屋未開放，屆時應有山友申請營地紮營過夜，太管處表示，除同住家人外，營地帳篷以1人1帳為原則，此外，針對花蓮縣政府或秀林鄉公所因防疫管制而封閉區域，太管處則會配合辦理。