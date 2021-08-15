隨著行動裝置普及，人手一機的時代來臨，不少人會在手機螢幕貼上一層保護貼，避免意外摔到時直接衝擊螢幕表面，造成機身耗損。不過日前就有網友不禁好奇，為何手機保護貼店都開超大間？貼文一出隨即掀起網友熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「手機保護貼店，怎能開那麼大間？」為題，PO文透露，前陣子住家附近一間老字號餐館倒閉，後續接手的是手機保護貼業者，讓他不禁好奇，同類型的店家，近年來隨處可見，加上貼一次保護貼雖然要價數百元不等，但可以撐好幾個月，「為什麼手機保護貼店能開那麼大間？這東西市場真的很大嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「一堆人不會自己貼啊」、「花錢搞定的事情就不用自己慢慢貼」、「很多人你給他一千塊的片數，還是貼不好」。

也有不少內行人直言「幫貼服務」賺很大，「你沒看過iPhone貼一張1500的吧」、「網拍趁免運買回來，貼一張50有找」、「一張10幾元，幫你貼好就要幾百、幾千元」、「成本低又好賺啊」。

事實上，市售手機保護貼五花八門，有些標榜防刮傷，有些標榜防藍光，過去消基會就曾針對市售9個品牌進行調查，發現價位從158元到1690元都有，價差高達11倍，包膜業者也坦言市場欠缺遊戲規則，消費者務必睜大眼睛，避免因為抱持「便宜沒好貨」的心態，卻被當成肥羊坑錢。