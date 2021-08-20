北市一名17歲呼麻少年的父親，今年3月發現兒子吸食大麻，主動大義救親向檢警報案，並提供毒品可能來源的線索，警方將少年依《少年事件處理法》移請少年法庭處理，法官裁定少年責付。

北市少年隊根據線索，向上溯源先逮獲44歲駱姓藥頭，查出他專門販毒給青少年，警方持續向上追查，再鎖定39歲陳姓男子是更上層藥頭。

警方經多日跟監、埋伏及蒐證，日前見時機成熟，持拘票、搜索票將陳嫌查緝到案，查扣到3包大麻毒品、研磨器、捲菸紙、濾嘴紙、電子磅秤及手機等贓證物。全案訊後，依毒品罪嫌移送法辦。

警方將陳姓藥頭查緝到案，依毒品罪嫌移送法辦。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

少年隊長邱子珍表示，不讓毒品侵害家庭，就是淨化社區最好的方式，無論是「大義救親」或是「安居專案」，警方都會依據相關情資主動偵辦毒品犯罪，並積極防制校園毒品及查緝少年藥頭，向上溯源、向下刨根，達到淨化社區治安及保護青少年遠離毒害目標。

★保護自己、遠離毒品，中時新聞網與你一起拒絕毒害！