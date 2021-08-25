北市某公立幼兒園爆多位老師對幼童施以體罰，人本文教基金會執行長馮喬蘭、立委王婉諭與家長代表怒控，家長曾經目睹老師對幼兒施暴，園方第一時間未通報、調查，甚至推諉找外援阻擋家長申訴。

家長指出，他目睹幼教老師，僅因沒脫鞋子，便對幼生破口大罵，還威脅同學要將他們丟到操場，還有隔壁班老師用力拽脫學生、吼罵學生，有五位孩子紛紛證實，班上的歐師及劉師會打人、罵學生「你給我出去」，甚至僅因為學生哭，就施打肩膀和小腿。

家長表示，向園所反映後召開會議，找了教務主任和一位幼教教授，會議中甚至說出「現在的師生比老師很辛苦」、「老師百百種，以後小孩也是要適應各種老師」，園長稱會加強輔導老師的情緒控管和親師溝通後沒有下文。

律師黃義偉強調，知道教師有不當管教行為，園方第一時間不是通報、調查，而是找其他的家長反映為自己聲援、勸家長姑息、找學者為自己背書，甚至拒絕提供監視器畫面給警方，調查程序更是不友善，主委沒有與幼兒對話的能力，調查地點還在學校。

王婉諭認為，針對幼兒園不當管教事件，應建設利於幼兒表達意見的程序，全數調查委員應具備與幼兒心理知能，調查會議通知及結果，應比照《性平法》調查程序，調查會議必須以正式書面通知，並且明定調查結果必須以書面附調查報告予申訴人，並提供申覆管道。