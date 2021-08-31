明天開學，小兒科醫師提醒家長面對疫情變化多端時，可替孩子多準備口罩、小罐乾洗手或酒精，保持良好生活習慣，增強抵抗力。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

學生們自5月中旬停課迄今逾3個月，堪稱最長的暑假，然而明天即將開學，舊生難收心，新生也開始出現焦慮、不安等狀況，臨床心理師建議家長，期間可多和孩子討論與校園有關的事情，讓他們對上學有所想像，共同度過開學季。

花蓮門諾醫院臨床心理師林美宇指出，5月時，疫情升溫，學便開始停課，雖改成線上上課，但在家裡的心情相對輕鬆，然而實體開學日將至，許多孩子對上學沒有太多想像與期待，難免出現抗拒與焦慮。

林美宇說，新生部分，尤其是幼兒園要進入小學階段的孩子，因要從原本輕鬆、歡樂的求學環境，進入規矩較多、學習時間較長的小學生活，心中多少會產生抗拒，父母應給予更多陪伴，除多與孩子分享自己以前上學趣事、建立孩子的信心，也可透過畫畫，提升孩子對上學的想像，另也可採買文具、書包等，提升孩子對上學的期待。

不論新生、舊生，由於此次暑假堪稱史上最長，放假期間，生活作息不規律，隨著開學規律生活將至，心理師建議家長，可與孩子討論、制定作息表，以漸進方式提早每天上床睡覺及起床時間，並協助孩子養成前晚將書包收好、確認隔天要穿的衣服等習慣，營造好的開始，最重要的是「以鼓勵代替責罵」，隨時給予關心與協助。

面對疫情的變化，門諾醫院小兒科醫師楊子毅提醒，戴口罩雖已成生活日常，開學仍要提醒家長及老師，注意孩子是否戴好戴滿，下課後遊戲、奔跑容易順手把口罩取下，或是流汗弄濕，建議可多準備幾個口罩，同時也可準備小罐乾洗手或酒精方便消毒使用。

楊子毅強調，唯有保持良好生活習慣，正常飲食、睡眠充足，才能增強抵抗力，開學期間，腸胃炎、腸病毒等疾病也是好發期，呼籲家長隨時提高警覺，若孩子出現肚子痛、喉嚨痛等症狀時，千萬不要輕忽，就醫檢查才能多份安心。