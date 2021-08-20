暑假期間青少年接觸網路社群時間大幅增加，中市警局霧峰分局利用機會，對青少年進行網路視訊宣導，並以有獎徵答互動方式與青少年分享常見的毒品、詐欺、賭博及兒少性剝削的案例，提供讓學生有感之宣導資訊，送出藍芽喇叭、行動電源、防疫包等獎品，提醒青少年保護自己遠離犯罪，注意夏季戲水安全，防止溺水事件發生。

今年因應疫情，各級學校改成直播上課，霧峰分局也將往年的宣導活動，移師線上，時序進入暑假，青少年接觸網路社群時間也大幅增加，霧峰分局於是透過直播視訊方式與青少年分享反菸毒、防詐騙、賭博及兒少性剝削等常見犯罪型態，讓青少年朋友了解新型詐騙手法、新興毒品危害等知識。

警方提醒，近期犯罪集團以「高獲利」手段，在網路上引誘青少年經營線上博弈網站，繼而持續拉攏、招募其他成年人及青少年加入會員簽賭，尤其以學生易受同儕團體影響，禁不住誘惑下注後，欠下鉅額賭債無力償還，在不敢告訴父母，走投無路下，恐被有心人士利用，而成為詐欺集團之「車手」、「取簿手」，或是販毒集團的「小藥頭」

警方呼籲家長務必多關心孩子使用手機或上網情況，並注意言行舉止是否有異樣，且於線上博奕網站從事客服人員或參與賭博行為，恐涉及刑法賭博罪嫌，提醒民眾提高警覺，避免觸法。

霧峰分局長陳家銘強調，現今各年齡層民眾於網路上之活動極為熱絡，此次線上有獎徵答活動，就是希望透過網路犯罪預防宣導，加上刑事局防詐騙早安圖宣導，讓民眾也能在第一時間接收到正確的犯罪預防觀念，讓青少年瞭解新型詐騙手法及態樣，避免遭受有心人士的利用及受害，以確保青少年暑期上網安全。

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