台灣地處熱帶與亞熱帶地區，非常適合水果生長，因此有水果王國的美稱，不少民眾也習慣飯後吃水果補充營養，不過日前就有網友不禁好奇，為何市售的水梨幾乎都會多套上一層塑膠袋？貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出背後關鍵。

原PO日前在臉書社團《家常菜》PO文指出，不解為何每次購買水梨時，都是逐顆套上塑膠袋，讓她不禁好奇「有人知道為什麼這種梨子要套塑膠袋賣嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「比較不會受傷」、「保持水分」、「防塵？」、「套袋子，不是防蚊蟲咬嗎」、「因為是高級水果啊」。

不過也有內行人提出解答，除了「避免擦傷」、「水分不易蒸發」之外，若有爛果也不至於影響到其他顆水梨，「從產地包裝就這樣了，避免擦傷變黑」、「保護水果水份，不容易被蒸發，保存期限比較久」、「箱裝避免因滾動互相摩擦破皮」、「易冷藏保存，如有壞掉，其它的不會跟著影響」、「消費者在買時也最好有袋子，冰的時候水梨才不會失去水份」。