民眾外出用餐，無論是一般餐廳、速食店或是電影院，有時候加點飲料會發現，一樣都是現成的罐裝飲料，但就是賣得特別貴，讓不少網友百思不得其解，對此就有知情人士點出背後真相，掀起眾人熱議。

原PO今（24日）在PTT「八卦板」以「看過可樂最高在餐廳賣多少？」為題，PO文指出看到某知名燒肉品牌的菜單，姑且不論豆皮壽司價格不菲，單就飲料而言，大賣場特賣的28元罐裝飲料，在餐廳卻被喊到一壺250元，讓他錯愕直呼「這可樂是會回甘嗎？」不禁好奇問道「有沒有看過可樂最高在餐廳被喊到多少的八卦？」

貼文一出隨即引起網友共鳴，紛紛留言回應「高級飯店480元都有喔」、「我喝過一杯600元的，還被店家提醒價格」、「喝過一瓶鋁罐180元不含服務費，就是給你倒出來在玻璃杯裡加冰塊，插根玻璃攪拌棒，想說連檸檬片都沒給」、「我喝過6歐（約新台幣200元），同桌酒還比較便宜」。

對此就有網友不禁好奇，一樣都是罐裝可樂，在沒有經過特殊加工或是任何特殊處理的情況下，為何賣得這麼貴？就有知情網友點破背後2大關鍵主因，「五星級飯店是收場地費不是可樂錢」、「那種是擺在那，讓你覺得其他品項比較划算的策略，不是真的想賣你的」。