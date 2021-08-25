眾所皆知雞蛋是易碎食品，稍有碰撞就會破裂，不過日前就有網友單手挑戰捏爆雞蛋，無論怎麼使出全力，就是沒能成功，顛覆眾人認知，對此就有內行人解答背後原因。

抖音用戶日前貼出單手捏爆雞蛋的挑戰影片，只見他伸出右手握住一顆雞蛋，接著用盡全身力氣打算將其捏爆，但是無論他怎麼出力，雞蛋依舊完好無損，讓他錯愕直呼「我原本不相信，但實測後發現真的捏不破！」

原PO用盡全身力氣打算將雞蛋捏爆，但雞蛋依舊完好無損。（圖片翻攝自TikTok／kaly_xiao）

影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「真的假的啊！雞蛋怎可能捏不破」、「ok！打臉以卵擊石這句成語，知道了」、「我上次也是這樣握，很難」、「這有個角度真的捏不爆，我試過」、「這是真的欸，我還以為要浪費一顆雞蛋了」；但也有人說「我想說有那麼難嗎，結果蛋直接被我捏爆」、「我根本還沒出力雞蛋就爆了」。

對此就有內行人點出背後關鍵，「會破的人幾乎是手指沒貼緊蛋殼的，基本上貼緊後會平均受力，除非真的超大力，不然捏不破很正常」。