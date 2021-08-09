一波三折的第11屆台東熱氣球嘉年華，9日清晨在池上鄉正式開場。（莊哲權攝）

因疫情一延再延，加上颱風外圍環流帶來的風雨攪局，千呼萬喚的「台東限定」熱氣球嘉年華首場，今天清晨在池上鄉登場，僅有百餘人參加，跟以往動輒數千名遊客差很大，台東鄉親開心地說，這個時機點能立球，真的很不容易，也不怕人擠人造成群聚。

連續下了兩天的豪大雨，台東地區今天放晴，清晨5點多， 池上鄉牧野渡假村大草原上，5顆熱氣球在晨曦中冉冉升空，其中最吸晴的莫過於首度亮相的Hello Kitty造型球，還有一旁的「哦熊球」，成了大家拍照的最愛。

進入第11屆的台東熱氣球嘉年華，受疫情影響一延再延，是否舉辦也出現許多不同的聲音，原定7日登場，卻又被風雨攪局，延至今天早上正式開場，可說是一波三折。

今年熱氣球全由台東隊11顆球擔綱，沒有外國飛行員，加上限定只有台東人才能參與，昨天現場只來了100多位遊客，跟往年比較，熱度降了不少。

不過，預約搭乘繫留的台東鄉親都很開心，楊媽媽說，這次「台東限定」機會難得，女兒興奮到睡不著，凌晨1點就起床，早點到現場可避免人群聚集；田小姐說，過去的熱氣球活動都很擁擠，這次是屬於台東人自己的，而且是在池上這麼優美的地方，享受悠閒、安靜時光。

為期37天的熱氣球活動首周改在池上舉辦，8月14日到9月12日再回到鹿野高台，台東縣政府強調，中央疫情指揮中心已專案核准熱氣球嘉年華活動無論池上或鹿野，管制區內都開放2000位民眾入場，但限定台東人或在台東工作者，也必須全程戴口罩，保持社交距離，外縣市遊客則可以在外圍觀賞。