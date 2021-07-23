中央疫情指揮中心宣布27日防疫降為2級，民眾關心餐廳等是否未來開放內用，嘉義縣、市政府今天都宣布將配合中央，27日起只要做好相關指引就可以內用。

嘉義縣長翁章梁呼籲民眾及餐飲業依據中央指引做好防疫配套工作，只要能按照中央相關指引，座位採梅花座、不提供合菜，以個人餐點為主，就開放餐廳內用，其他的部分也一切按照中央指引遵守，希望民眾能確實遵守防疫相關規定，不因降級而鬆懈疏忽，造成疫情死灰復燃，希望大家應謹慎，維持防疫基本態度；嘉義縣市為共同生活圈，未來將隨時視疫情狀況滾動式檢討。

嘉義市政府則指出，開放內用餐飲但必須遵照中央疫情指揮中心餐飲業防疫管理措施，例如必須實聯制、量體溫提供洗手設備、梅花座或者隔板等，違反措施者市府衛生局將逕行裁處，同時也鼓勵餐飲業者依照「餐飲業防疫指引」落實更好的防疫，例如供應餐點以個人套餐為優先，使用合菜宜由服務人員分菜後再上菜等，也鼓勵民眾積極落實公筷母匙、夾菜不語。