「疫情無情、人間有愛！」台中市議員黃守達今天協同便當業者「夯慢」，前往人安基金會台中平安站，致贈健康餐盒給每一位需要支持的街友。黃守達指出，非常感謝「夯慢」即使在疫情影響下仍然慷慨付出，為街友帶來滿滿的關懷。

黃守達指出，遊民仰賴城市開放空間生活，平常也會有來自民間的定期或不定期送餐服務；但而在疫情影響下，各種支持措施緊縮，原本生活就很辛苦的街友，處境更加艱困。也因此，「夯慢」提供的健康餐盒又更顯重要。

黃守達表示，「夯慢」創辦人是一群熱愛台中的年輕人，立志要販售健康、簡單、好吃的餐盒。即使疫情期間餐飲業飽受衝擊，「夯慢」仍然願意提供愛心便當，而且每週一次，持續到八月底。

黃守達強調，人安基金會長期為遊民議題提供各種遊民措施，這次「夯慢」致贈健康餐盒，也是通過人安基金會台中平安站媒合協助；期待通過這樣的善舉，可以喚起更多愛心，可以讓更多人關注到弱勢族群的處境。