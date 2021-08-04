台中市經發局長張峯源說，市府研議發行地方的消費券是否可行。（盧金足攝）

疫情重創各行各業，台中市議員黃守達4日在議會財政業務質詢表示，夜市、商圈、市場等商家受此波疫情影響甚鉅，除了應免除收取相關租金規費外，黃守達也提出台中市應發行專屬的「振興消費券」促進市民消費，幫助店家、攤商度過難關，對此，經發局長張峯源強調，研議中。

黃守達建議，此次疫情嚴重，台中市應參考中央去年所發行之「動滋券」、「藝FUN券」、「農游券」等模式，發行百元以上面額的振興消費券。讓市民上網登記抽券，並指定消費場域，把消費力帶進市場、夜市、商圈等。

也可以結合其他局處，發行像旅遊券、美食券等，與中央預計發行的振興券搭配，刺激台中內需消費。

黃守達舉去年動滋券的效益做為參考，500元額度發放給400萬人，領取動滋券計約376萬餘人，合作業者超過7200家，交易金額47.19億元，抵用金額約17.74億元，外溢效益可達約29.45億元，商家與民眾都非常有感，也能實質幫助到運動產業。

黃守達指出，市府去年3月為振興商圈，推出在各大商圈店家買滿200元即贈送20元商圈消費券的活動，花費預算580萬元。

當時多數店家認為該消費券聊勝於無，但民眾多不知有此活動，對商圈生意幫助非常有限；台中購物節亦同，會登錄的金額多是既定消費，且買房買車等高額消費都可登錄，但這些多不是額外消費，外溢效果亦不彰，也幫助不到基層的攤商店家。

黃守達指出，桃園於今年度就有發行面額200元的「好市券」。持有「桃園市民卡」的市民，就能憑卡上網登記抽籤，抽中者直接去就近的7-11 ibon系統取票，即可在公有市場及觀光夜市消費使用。目前推行效果不錯，第一波發行店家業績平均成長二至三成。

黃守達強調，發行台中專屬的振興消費券，不僅可以有效促進消費，也可推廣市府的活動與平台。桃園搭配市民卡才能登記抽獎，藝Fun券也要下載藝Fun券APP才能登記，也可直接使用電子票券節省紙張。台中可以搭配購物節APP，或加強行動支付推廣。就看市府要怎麼來運用。

張峯源說，市府研議發行地方的消費券是否可行。