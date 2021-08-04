周大觀文教基金會設置「抗癌圓夢助學金」，全球熱愛生命獎章得主終身警察陳前響應，熱血單車環島，號召百萬人捐電子發票和血骨髓，挺癌童活出希望。（吳敏菁攝）

全球熱愛生命獎章得主終身警察陳前響應，熱血單車環島，號召百萬人捐電子發票和血骨髓，挺癌童活出希望，客家手轉英雄黃明達吹奏口琴。（吳敏菁攝）

周大觀文教基金會為鼓勵全國最弱勢的罹癌學生，努力向學、忘記病痛，特別設置「抗癌圓夢助學金」，從1997年至2021年，24年來已幫助1萬3068位罹癌學生圓夢，全球熱愛生命獎章得主終身警察陳前響應，熱血單車環島，號召百萬人捐電子發票和血骨髓，挺癌童活出希望。

72歲陳前世刑事警察局台中組警正偵查員退休，以終身警察為榮，投入榮譽觀護人等志工行，48年來捐血341次、17萬毫升，跑遍跨各國跑全馬516場，約繞地球一周4萬公里，還爬玉山63次，登玉山192次，多次參加周大觀義賣募款活動，今年為面臨斷炊的抗癌圓夢基金，決定及時全台行腳，呼籲泡一起助一臂之力，確保沒有任何一位罹癌學生孤獨面對癌症。

4日單車環台從彰化縣警察局出發，全球第一個唐寶寶樂團開場吹奏希望樂章，客家手轉英雄黃明達吹奏口琴，大指神母小公主趙麟怡代表1萬3000多位弱勢癌童獻花致謝，周大觀愛愛爸爸志工團長林志龍、副團長鄧明墩代表捐畫募款助癌童；彰化縣副縣長林田富、彰化縣警察局副局長陳東城、周大觀文教基金會創辦人周進華、副董事長賴建川等都親臨現場加油打氣。

周進華表示，台灣約有3萬罹癌學童，每年新增罹癌學生600人，疫情衝擊，小額捐款驟減6成，希望號召各界捐贈每筆中獎機率還有1元的電子發票，給愛心專碼：525周大觀文教基金會，一起拉拔生命鬥士。

賴建川也現身說法，兩年前檢查出腎臟長了腫瘤已經是第三期，深思生命的意義，感悟身體狀況不是一天造成，但心態很重要，不能把自己活得像世界末日，樂觀面對，均衡飲食、運動，心存正念和慈悲，度過了難關，深信多做善事，善緣就在身旁。

趙麟怡罹患罕見疾病大拇指症候群，更要面對神經母細胞瘤、心室中膈缺損、腦膜的各種療程，儘管病魔纏身，卻樂觀生活，僅僅一年就會吹奏陶笛、巴烏、葫蘆絲中種樂器，最大夢想是考取街頭藝人，用自己抗癌故事鼓舞千千萬萬與病魔搏鬥者。