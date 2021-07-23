種植在人行道的校樹倒他橫越馬路，擊中路旁的汽車。（程炳璋攝）

汽車擋風玻璃遭路樹擊中碎裂。（程炳璋攝）

颱風未到樹先倒，校樹橫跨馬路砸毀汽車，幸無人受傷

烟花颱風尚未襲台，台南市23日先吹起陣陣狂風，中西區家齊高中1棵光臘樹下午1時許應聲倒塌，從根截斷的樹幹橫跨馬路，擊中路旁停靠的兩輛汽車，包括1輛兩大3小1家人從北部南下出遊的汽車，幸無人傷亡，校方委請台南市工務局協助，1小時後清除。

忠義路附近學校密集，包括進學國小、中山國中與家齊高中，各校牆外都有退縮校地當成人行道，種植各種樹木，這些校樹由學校維護管理，但校方礙於經費，對校樹維護工作捉襟見肘，無法面面俱到。

家齊高中一整排光臘樹圍繞著校外圍牆人行道，平均高達2層樓，樹枝細軟易隨風搖擺，每到颱風天，附近居民都擔心會有樹枝被強風掃落。

這次烟花颱風尚未襲台，台南市已出現間歇強風，一棵光臘樹連根拔起應聲倒塌，攔腰橫越馬路，差點砸中路過的機車，擊中2輛正停靠的汽車。

其中1輛汽車正要駛離，車尾不幸被樹擊中，吳姓車主一家5口從北部到台南遊玩，5人都在車上，幸好大樹未壓垮汽車，只造成車身受損，虛驚一場。

郭姓女車主的汽車就沒那麼幸運，樹幹直接擊破擋風玻璃，幸好她當時人未在車上。

家齊高中表示，學校每年颱風前夕都對校外人行道的路樹提心吊膽，這些路樹雖屬學校管理，實際上卻沒有足夠維護經費。

校方表示，光要學校周圍的路樹，每年起碼需要20萬的維護費用，以學校的經費根本負擔不起，建議由台南市工務局統一管理維護台南市各學校屬於公共空間的路樹。