颱風烟花外圍環流影響，新北大漢溪湍急，新北市長侯友宜今前往三鶯大橋視察改建工程，施工團隊早已在防汛前將河內機具撤離，並將舊橋拆除，確保工安安全。（工務局提供）

颱風烟花外圍環流影響，新北降雨強勁，新北市長侯友宜今（24）日前往三鶯大橋視察改建工程，考量豪雨造成大漢溪湍急，施工團隊在防汛前便已撤離河內機具，並將舊橋拆除，確保工安安全。

新工處指出，市府2018年啟動三鶯大橋改建計畫，透過分期、半半施工方式施作，先在原橋上、下側增設專用的機車道及人行道，再進行原橋改建增設環河路匝道，目前持續拆除剩餘舊橋，並進行新橋吊裝作業，預計2023年8月完工，未來可提高橋梁耐震抗洪能力，疏解往返三鶯地區交通流量。

新工處表示，「三鶯大橋改建工程」工區跨越大漢溪河道，考量防汛期、颱風暴雨，施工團隊早已做好防汛整備工作，颱風來臨前已將先前舊橋拆除後剩餘的廢棄物清運完畢，讓河道全部淨空，避免颱風對工程及鶯歌地區造成災害。

侯友宜表示，三鶯大橋二期工程花費11億元經費，跨越大漢溪，對三峽、鶯歌區交通影響重大，雖然施工期間碰上疫情和颱風，但工程施作順利、進度超前，這次颱風防汛作業，施工團隊早已將河內機具撤離，雖然大漢溪流湍急，但工程安全防護都做得很好，安全無虞。

工務局長詹榮鋒表示，三鶯大橋將是一座汽機車分流橋樑，完工後將提供雙向各2個汽車道，並增設直下環河路匝道、一道機車道、一道人行兼自行車道，預計舒緩往返三鶯地區交通，同時強化耐震抗洪能力，並結合自行車動線，串聯三鶯地區。