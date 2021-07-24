臺南市為確保高中職以下學校教育人員開學前2周都能盡早完成疫苗施打，以維護學生安全，繼全市國小1.1萬名教職員工25日全部完成接種後，市長黃偉哲24日宣布，全市1萬415名公私立國高中職校教育人員，將從26日起將安排到部立臺南醫院、柳營奇美醫院、臺南奇美醫院及成大醫院進行施打。

教育局表示，24日中午已將各國高中職校疫苗施打「人員名冊」、「指定醫院」、「施打時段」及相關表件，公告在臺南市教育局資訊中心的公告系統讓各校下載，各項資訊也同步置於教育局網頁「教師疫苗資訊專區」，提供全市及外縣市擇定於臺南市的施打者查閱，提醒各校務必轉知所屬人員前往施打。

黃偉哲指出，18歲以下的學生還無法施打疫苗，守護學生安全的教職員工，有必要在開學前2周完成疫苗施打並具保護力。目前幼兒園、安親班及國小教職員工已陸續完成疫苗施打，緊接著國高中將由教育局和衛生局安排於各專責醫院進行施打，預計8月1日之前，全市各公私立高中職以下學校和幼兒園教育人員，都會完成第一階段的疫苗施打工作，因應8月開學前準備及9月開學後的校務運作需求。

教育局長鄭新輝說，教育局已先將各國高中職校經核定的疫苗施打名冊，提供給4家指定的專責醫院預作施打前準備；同時，24日中午已將各國高中職校疫苗施打「人員名冊」、「指定醫院」、「施打時段」及相關表件，公告在臺南市教育局資訊中心的公告系統讓各校下載，包括國中6456人、高中職3959人，合計1萬415人，各項資訊也同步置於教育局網頁「教師疫苗資訊專區」，提供全市及外縣市擇定於臺南市的施打者查閱，請列冊人員在表內排定的時段至專責醫院施打疫苗，並留意各專責醫院公布的相關注意事項。

教育局強調，為分散人流並避免未列冊人員誤闖，教育局已先透過教育局資訊中心「公告系統」、「教師疫苗專區」網站，提供相關資訊，請各校務必轉知相關人員或自行查詢。