台南市安南區內有許多工業區，區內道路入夜後人車罕見，竟被飆車族當成賽道，遭民眾檢舉，台南市警方發現新吉工業區內汽車競逐、台南科工區內機車競逐，連日蒐證傳喚25人，近日共開出45張罰單，有13人因未戴口罩遭違反傳染病防治法函送台南是衛生局裁罰。

疫情期間禁止群聚，飆車族卻在家待不住，利用深夜車聚，甚至把馬路當賽道飆車，安南區警方陸續接獲民眾報案，各工業區每到假日都會出現飆車族巨大的引擎聲呼嘯，展開追查。

警方7月初發現有多部汽車經常聚集或經過新吉工業區安新二路，並把馬路當賽道，兩輛車在路中央模仿賽車起跑競逐，共查獲11輛車11人。另外在台南科工區科技5路發現機車競逐，查獲14車14人。

經過連日蒐證，發現兩件飆車案有逆向行駛、闖紅燈等違規行為，共通知涉及公共危險25人到案，開出45張罰單，並通知監理站召回驗車。

警方表示，這群飆車族透過手機聊天群組，利用半夜相約車聚，每次選擇地點都不同，除了安南區各工業區、安平區觀夕平台、林默娘公園都是聚集地點，除了競速，也會停靠下車聊天，部分車輛還會將車牌遮蔽。

警方表示，新冠肺炎疫情27日雖降為2級，戶外群聚人數放寬，暑假原本就是警方取締飆車的重點時期，將加強擴大道路攔檢，取締危駕。