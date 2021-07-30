台北市自2019年推動交通智慧號誌，減少車輛停等時間，至今已有32處完成架設，號誌在疫情間也立下大功，無論車潮一夕驟減或突然增高，都能即時調整燈號秒數，北市交通局評估今年底可完成73處，明年則可完成106處，未來將針對關鍵路口、區域範圍進行2階段擴大建置，完成建置1480處的目標。

北市智慧號誌分為「動態號誌」與「感應性號誌」，前者因應部分路口流量變化大，定時號誌紓解效果差，若在幹道路網上裝設動態號誌，即可即時監控流量及停等車隊，立即動態調整路口紅綠燈，提高行車效率、縮短尖峰時間。後者則出現於幹、支道路口，支道若有人車，AI系統才會開綠燈，避免幹道空等紅燈。

據統計，建置智慧燈號後，車輛停等時間減少最高達16％，民眾也給予好評。北市交控中心主任王耀鐸也說，疫情期間由於車輛增減快速，不如往常固定，但透過智慧燈號的運算，也能維持道路通行順暢，相較起定時號誌或人工計算更有效率。

「除參考國外經驗外，還須納入台灣本土特色。」王耀鐸表示，北市機車族眾多，若使用AI系統計算車流，卻未納入機車數據，算出來的數值和秒數就會有落差。今年預計在中山北路五段、劍潭路周遭路口增設，今年有望完成73處設置，明年底則為106處。

此外，王耀鐸指出，未來將分期分年建置智慧型燈號，原則上以關鍵路口先行。第一階段為2023到2026年，會針對關鍵路口如忠孝西路、復興北路及南京東路等12個路段，建置470處智慧號誌，預計能改善路口延遲達15％。

王說，第二階段則預計在2026年展開，預計在34條幹道所延伸出904處支道，並切分為11個區域性範圍，此階段將持續建置1374個智慧型號誌，讓主、次幹道的通行時間降低5到10％，屆時預計全市將達1480處。