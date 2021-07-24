三重巷弄內路樹傾倒 壓垮廢棄宅波及6機車 (民眾提供／戴上容新北傳真）

泰山區靠近山區南泰路有些許落石掉落路中央，目前已清理完成。(民眾提供／戴上容新北傳真）

淡水新興國小出現積水情形（翻攝自里長吳錦泉臉書／戴上容新北傳真）

烟花颱風來襲，新北消防局截至今早8點共受理64件報案，47件處理完畢、17件仍在處理中。三重中央北路122巷內路樹傾倒，壓到一旁廢棄民宅，使外牆掉落，壓到6輛停在路邊的機車，幸未造成任何人員受傷，區公所人員到場處理，後續由屋主自行與機車車主協商賠償事宜。

新北市災害應變中心統計，截至今天上午8時，造成積水、路樹傾倒、電線掉等災情共64件，其中以路樹傾倒37件最多，目前47件已結案，尚有17件處理中，幸未造成人員傷亡。

今天清晨05點53分，新北市三重區中央北路122巷弄內傳出巨響，附近民眾前往查看，發現路樹和一棟廢棄民宅2樓外牆傾倒，造成下方停放的6輛機車遭壓毀，警、消獲報到場，發現並無人員受傷，屋主趕忙到場查看，事後由公所人員到場，將路樹鋸開並排除交通阻礙，後續將交由屋主與機車車主自行協商賠償事宜。

另外，淡水區新興里新興國小周圍出現積水情形，當地里長吳錦泉表示，由於積水不深，待雨勢轉小後應可改善，而治本的方法，是待目前施作工程完工後，就可改善強降雨必淹的現象。

三芝營邊路、新莊中港中信路口、泰山泰林路三段都有路樹倒塌分別在處理中，三重五華集賢口則有電線掉路，台電人員正在處理中；泰山區靠近山區南泰路有些許落石掉落路中央，已清理完成。