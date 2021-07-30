疫苗預約平台上線至今仍有不少爭議，有長輩反映，就算第一劑可以到超商、藥局等地方登記，還是不比原本地方政府發通知單來得方便。對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，有關疫苗預約平台的相關問題，將在明天下午與行政院開會討論。

第一劑未透過預約平台登記的民眾，第二劑是否一定要到平台上登記才打得到？陳時中表示，目前有意見希望用雙軌制，原本用通知就持續以通知方式，原本用預約的民眾就用預約，但也有些地方政府表示，注射疫苗整體工作和壓力非常重，如果再發通知聯繫，也會增加工作時間。

陳時中表示，我們還是傾向能夠在預約平台來解決相關問題，會收集大家的問題，根據各地方的反映，找出一條顧及地方工作壓力又顧及長輩的路。

另外有民眾反映，接種第一劑疫苗後資料未出現在疫苗預約平台上，陳時中表示，陸陸續續有一些時間差的問題，也有一些第一劑出現不良反應的人，需要改打其他疫苗，目前都以個別方式處理，也帶來不便，怎麼樣可以做得更方便，會在明天下午在行政院會做相關討論。