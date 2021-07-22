北市疫情記者會最新說明

北市公布確診者足跡。

北市公布確診者足跡

北市確診者足跡。

關於日前台北農產運銷公司、環南市場爆發群聚感染，中央接管北市府讓外界質疑有政治動作，市長柯文哲上節目專訪時批評，每個會議紀錄還不是北市府要去做，去問衛福部醫福會執行長王必勝，請他說出對北農有哪些貢獻。陳時中今(22日)回應，如果針對個人講這樣的話，「我覺得有點不夠厚道」。柯文哲今說，設立聯合前進指揮所，裡面不管做什麼決定，執行都還是市府，打疫苗到收垃圾，執行的工作都是我們第一線工作人員，這件事情不管怎樣，執行也是我們在做。

指揮中心表示，今新增30例本土病例，個案分布以台北市及新北市各11例為最多，其次為桃園市7例、新竹市1例。柯文哲表示，今天11例有8個在居家隔離中，相對確診者做完疫調都很快匡列隔離，也做檢查，也攔下，現在動作夠快，沒機會跑出去感染別人，過去居隔者都允許家裡隔離，後來發現居家隔離期間都感染全家，所以上周宣布都送到居家隔離，目前北市旅館應分4種，一般旅館、防疫旅館、居隔旅館、防疫專責旅館，目前國外很多印度變種病毒，北市也在入境檢疫期間蘭了不少下來，發現不管是防疫旅館還是居家隔離、防疫專責旅館都需要醫護人員，只是防護程度不同，有鑑於10%居隔變確診者，也怕造成家戶感染，明天起除非有特別理由，都要居隔防疫旅館，明天強制上線，不然一個變成家戶感染。

另外中央可能宣布下周解封降級，柯文哲說，但參考國外案例，瞬間解封，下場都很慘，不須重複其他國家失敗經驗，要解封照原則，逐步放寬管制，建議從沒有吃飯的一個個開始。

預約疫苗部分，副市長蔡炳坤說，50歲以上數位落差的市民朋友，操作上有點困難，因為中央系統要過兩關，456里里幹事都可以幫忙協助透過系統預約，但也有人覺得有點困難，那7/23-7/30用一周時間開放電話登記預約公費疫苗接種，打電話到12區公所，整理後會根據中央核撥疫苗種類通知接種。

另外，北市也公布3名確診者足跡，其中一名為CITYLINK松山店3樓無印良品確診員工，並公布7/8至7/20的相關足跡。

至於九月開學造成另一波感染？柯文哲說，這是一個月前我就下令，原則上九月如期開學，在這之前很多都會開始有些行動，只是設定目標，但怎做要按疫情狀況做不同調整，該準備先做準備。

關於媒體報導有三管道買疫苗，柯文哲說，五月中當時疫情爆發，台灣幾乎沒什麼疫苗，當時透過各種管道問買疫苗機會，等到鴻海、台積電、慈濟買到BNT疫苗後，我們進行的動作才停下來，重點是到貨，密切觀察，至於中央明年買3600萬劑，我更關心這周、下周有無疫苗，重點不是買，是要買到。

另外，關於國產疫苗被質疑是球員兼裁判，柯文哲說，這問題讓我想起周星馳主演的少林足球。