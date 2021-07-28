國產高端疫苗取得專案製造核准（EUA），26日衛福部決議將高端疫苗列入公費疫苗施打範圍，拉抬出一波網路聲量，總統蔡英文更在今（28日）表示自己預約施打高端疫苗，企圖挽回人民對國產疫苗的信心。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友對國產疫苗信心不足的原因，除了審核標準不透明，民眾也擔憂出國仍要隔離。此外，民進黨力挺國產疫苗的網路意見領袖前5名，半數都已經接種進口疫苗，同樣讓網友無法信服。

通過EUA 高端疫苗網路聲量爆漲

比較高端、聯亞兩大國產疫苗的網路聲量，已經通過EUA審查的高端疫苗是聯亞疫苗的近10倍，但從指揮中心宣布將採購還沒完成三期試驗的國產疫苗起，爭議就沒有停息過。這次通過EUA審查再次受到關注，中央也不斷信心喊話，帶起一波網路熱度，高端疫苗仍難走出至今以來的風波爭議。

力挺高端的意見領袖 半數都已打進口疫苗

支持高端疫苗的最大網路意見領袖是總統蔡英文，網路聲量29662筆。7月21日在民進黨中常會上表示，安全有效的疫苗才會讓民眾打，但向來有關疫苗最新進度都會在臉書搶第一發文報喜，卻在高端疫苗通過EUA審核事隔兩天，才簡單在慈濟捐贈BNT疫苗簽約貼文夾帶核准消息，讓網友好奇蔡英文是否也覺得審查過程有爭議。不過蔡英文也在7月28日宣布預約施打高端疫苗，表示對國產疫苗有信心。

前副總統陳建仁5月高調宣布，夫妻兩人參加高端疫苗二期臨床測試，並向民眾掛保證高端疫苗很安全，事後傳出打到的根本是安慰劑，將參加銜接計畫補打高端疫苗，網路聲量24957筆。

此外，表態說想打高端疫苗的桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲，都被踢爆已經施打完兩劑AZ疫苗，以及不斷在臉書力挺高端疫苗的焦糖哥哥陳嘉行，也被翻出早已預約AZ疫苗，遭網友狠酸是「說一套做一套」、「嘴巴很政治，身體很科學」、「這就是嘴巴說要打高端，身體卻很老實的概念啊」，只靠口號向民眾喊話，還是很難提升大家對國產疫苗的信心。

質疑高端 前副總統呂秀蓮也上榜

台北市長柯文哲頻頻質疑高端疫苗，諷刺「我們居然做出了全世界第一個EUA」，炮口對準中央不斷砲轟讓他成為反對方的最大意見領袖，網路聲量14387筆。

前副總統呂秀蓮7月20日在臉書呼籲，民進黨公職應該帶頭打國產疫苗，並稱曾牽線幫忙洽購3000萬劑進口疫苗，卻遭陳時中辦公室已讀不回，是不支持國產疫苗中民進黨唯一上榜的人。

請辭國產疫苗審查委員的中研院院士陳培哲，7月19日回應高端疫苗EUA數據「是沒用數據，連看都不想看」，擁有中研院院士、台大醫學院教授專業人士身分的人這樣說，帶來一波網路聲量，共8271筆。

媒體人趙少康嗆「祝福敢打的人」，台北市議員羅智強點出高端疫苗應完成二期人體試驗、EUA全程直播、量產良率沒有疑慮，透過自己的臉書不斷提出疑慮，都是不支持聲量的主要來源。

民眾不想施打高端的關鍵原因

台灣用中和抗體數據，取代完整的三期試驗，緊急授權申請通過後，審議資料更是保密到家，指揮中心指揮官陳時中7月19日「錄影會妨害表意權」的說法，非但沒有平息質疑聲浪，反倒引來更大的爭議。使國產高端疫苗議題延燒至今，網友對審核標準不透明抱有最大質疑，網路聲量共有68098筆。

另外不少人擔憂，高端疫苗無法取得國際認證，恐怕會影響未來入境部分國家的自由度。如果對檢疫與接種疫苗有特殊規定，會不會要另外提供相關PCR陰性證明文件，或是經過相對複雜的查核程序，甚至仍然要隔離，也是在疫情逐漸趨緩，民眾迫不及待想出國之下影響施打意願的原因。

儘管蔡英文宣布，將挽起衣袖施打高端疫苗，企圖挽回國產疫苗低迷的施打意願，但從民眾最不想打的原因來看，大家更希望在審核標準不透明的爭議上給出一個交代。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年06月28日至2021年07月27日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『國產疫苗』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

延伸閱讀: