北韓最高領導人金正恩為了鞏固自己的勢力與權威，防止「西方資本主義」流入北韓，頻頻推出新政策，除了大動作處決走私或持有、散播南韓音樂及影視的人，也下令不准北韓年輕人學習或模仿南韓流行文化。近日金正恩再度透過官媒推出宣傳影片，不准年輕男女拍攝婚紗，而真實原因曝光再度讓人傻眼。

根據外國媒體的綜合報導，北韓於2020年12月修訂《反動思想文化排擊法》後，便開始嚴格控管美國、日本、南韓等資本主義的文化傳播，一連推出多項禁令，避免北韓人民效仿，導致北韓長期維持的優良傳統遭到侵襲；先前曾親自接待過不少南韓女子團體，到北韓表演並合影的金正恩，甚至還公開批評南韓流行文化是荼毒北韓年輕人的「毒瘤」，若是長時間接觸會使北韓年輕人思想腐敗。

為了防堵外國文化的影響力，「朝鮮中央通信社計算機演講宣傳處」近日又釋出宣傳影片，影片一開始便引用金正恩「粉碎帝國主義思想文化滲透的陰謀」當做開頭，呼籲北韓民眾應徹底堅持北韓社會主義文化及生活方式，只要學習西方文化或是穿上西方服飾就會變得頹廢與糜爛。

另外，影片中官方還播出新婚夫妻在遊艇上開心喝酒慶祝新婚的畫面，直接批評舉辦西式婚禮及拍婚紗的年輕男女思想不健康，喝紅酒慶祝是生活懶散的一種表現，而舉辦婚慶活動及幫忙拍攝婚紗的人，則是沉迷於賺錢的惡質團體，是對婚禮進行「變態式的變形」。

年輕人在公開場合擁抱則是「不知羞恥」的行為，女性穿上婚紗、迷你裙、網紗布料的飄逸裙襬也被斥責為「腦子進水，真叫人沒眼看」，若是年輕人持續模仿，將會被視為「反國家的犯罪者」進行判決。