拒絕K-Pop入侵！北韓為打擊韓流下重手，除了去年底頒布新法令，下令民眾不得追逐南韓「腐朽、頹廢」的資產階級流行時尚、髮型和音樂，禁止使用南韓流行語，連「歐巴」一詞都不准亂用，情節嚴重者重罰15年甚或死刑。官媒《勞動新聞》18日以社論警告年輕人，思想文化滲透，比拿槍的敵人更危險。

北韓領導人金正恩對南韓文化大舉入侵難以忍受，曾指韓流是毒瘤，會導致千禧世代年輕人墮落崩壞。北韓《勞動新聞》18日在社論中，高分貝痛批向北蔓延至境內的南韓影響力，包括髮型、口語用字等。

這篇社論把文化入侵，與國家未來政體存亡畫上等號。文章寫道，必須謹守國家的「傳統生活方式」，「多采多姿的資產階級思想與文化滲透，比拿著槍桿子的敵人更加危險。」

該報強調，北韓年輕男女應該固守「我國優秀的語言」，也就是平壤標準語，而不是仿效來自南韓的一切。「只要新世代對意識形態與革命精神擁有深刻感受，國家前途一片光明。反之，數十載以來的社會體系與革命，都將遭摧毀殆盡。」

這並非北韓當局首度就擁抱韓流音樂、韓劇、時尚和舞蹈，對民眾發布警告。去年12月，北韓針對自南韓、日本和美國走私的非法影音素材祭出重法，以消滅「反動思想與文化」。持有南韓媒體報導，輕者可能遭勞改15年，若被查獲散播，更可能面臨死刑。

法令中也禁止使用南韓俗語，要求人民講標準的平壤話。例如女性不可學韓劇，把意思為「哥哥」、但已被慣用來稱呼男友的「歐巴」，拿來稱呼自己的丈夫。

儘管金政權對韓流下達必殺令，但外來文化依舊藉由走私等管道，持續滲入這個封閉的國家。部分脫北者曾坦言，他們就是在看韓劇之後才決定逃離北韓。