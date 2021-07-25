即將在韓國進行 IPO 的PUBG 創始人韓國遊戲新創公司 Krafton宣布，已向印度最大的網絡小說平台「Pratilipi」投資 4500 萬美元（約合515 億韓元）。 Krafton 領投了 Pratilippi 的 D 輪融資，總投資額約為 4800 萬美元。

(圖／明日科學)

【韓國首次公開募股前的擴張】

Krafton 今年一直在進行投資和收購。它最近收購了韓國約會應用程式 Between 和聊天機器人娛樂新創公司 Thingsflow。這家遊戲新創公司上個月還投資了另一個印度遊戲串流媒體平台 LOCO。

Pratilippi 是印度最大的網路小說平台，每月有 3000 萬活躍用戶 (MAU) 和 37 萬名作家。該服務以 12 種印度語言提供。近期，與相關公司的合作正在加速提供各種類型的內容，例如普通書籍、動畫、電視劇和網絡小說。此外，通過發布 Pratilippi FM 和 Pratilippi Comics，服務範圍正在擴大。

Krafton 投資部主管 Hyunil Son 表示：「通過 Pratilipi 的書籍、漫畫和音頻平台觀察印度 IP 的增長，我相信印度 IP 不僅可以在印度而且在全球取得成功的長期潛力。由於它已經在網路小說領域擁有多語種平台，我們認為它是一家在未來市場將顯著增長的公司。」 執行長 Pratilippi Ranjit Pratap Singh 表示：「通過這項投資，我們很高興能夠與 Krafton 分享 Pratilippi 的精彩故事和 IP（知識產權）。我們期待在將其帶給更多用戶的階段與 Krafton 和其他投資者合作。」

【在印度的投資和與特斯拉的交易】

與此同時，Krafton 繼續在印度遊戲行業進行大膽投資。去年11月，它在印度設立了分公司。去年 3 月，它向印度領先的電子競技公司 NODWIN Gaming 投資了 225 億韓元，約合 2000 萬美元。此外，6 月，印度領先的遊戲串流媒體平台 LOCO 與多家投資者進行了 900 萬美元（101 億韓元）的種子輪投資。截至本次對Pratilippi的投資，Krafton今年已向印度IT企業累計投資7000萬美元（約合802億韓元）。

Krafton 還與 Elon Musk 的 Tesla 合作，為 PUBG 的印度版 Battleground Mobile India 帶來「獨家」遊戲內容，包括其 Gigafactory、Model Y 等。新內容將成為遊戲 7 月更新的一部分，這也是 Battlegrounds Mobile India 自 7 月初推出以來的首次重大更新。PUBG Mobile 去年因隱私和安全問題在印度被禁止，它目前僅適用於 Android 設備。

（編譯：Clementine Wang，核稿：William Lin，新聞來源：KoreaTechDesk）

原文來自 TBE 科技東西