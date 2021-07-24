總部位於新德里的 Junio 推出了一款專為 12 至 17 歲兒童設計的應用程式。除了線上儲存零用錢外，該應用程式還為用戶提供一張銀行發行的卡。

Shankar Nath 和 Ankit Gera 是從印度支付獨角獸Paytm的畢業校友，他們離職後集思廣益想在金融科技領域做點什麼。

印度金融科技中很多領域已經競爭激烈且擁擠，很難提出可行的新產品，但隨後他們將想法從大多數金融科技公司迎合的成人市場轉移，而對為兒童建立金融科技平台的想法感到興奮，Nath 和 Gera 決定立即加入。只有少數公司在為未成年人建立金融科技服務，但他們認為市場仍有待深挖。

JUNIO 聯合創辦人 Shankar Nath 和 Ankit Gera。（Source：KrAsia）

今年年初，總部位於印度新德里的 Junio 推出了一款專為 12 至 17 歲兒童設計的應用程式。除了線上儲存零用錢外，該應用程式還為用戶提供一張銀行發行的卡。

Junio 的應用程式不僅僅是一個錢包。它可以讓父母選擇發放任務獎勵，這讓他們的十幾歲的孩子有理由按時完成家務。Junio 還具有其他功能，可幫助孩子培養儲蓄習慣，並教他們有關計息條款的知識。

卡通頻道 Pogo 的一項研究稱，2017年印度兒童的平均每月零用錢為555 印度盧比（約新台幣208元），但這個過程涉及的不僅僅是鈔票。

「在我們與目標用戶 『兒童』 的討論中，我們了解到，接受現金作為零用錢的青少年必須藉用父母的簽帳金融卡或信用卡進行網上購物。」Junio 的聯合創始人 Gera 告訴 KrASIA。

Junio 與 RBL 銀行合作，為未成年人提供自己的消費卡。這種合作關係允許公司發行一張與 RBL 銀行的電子錢包同步的卡。

該公司對該卡收取 99 印度盧比的一次性費用，或略高於一美元。Nath 說，使用 Junio 應用程式的父母養成了將每月零用錢轉移到數位錢包而不是分發現金的習慣和偏好。此外，它還可以幫助他們密切關注孩子的消費習慣。

Nath 說，雖然父母經常把卡片借給孩子，但他們擔心卡片會丟失，或者他們的孩子會成為騙局的犧牲品。Junio 的卡限額為 10000 印度盧比（約新台幣3700元）和每日或每週上限，讓父母安心。

目前，該公司擁有大約 15 萬名用戶，包括父母和孩子。「我們將在未來幾個月內積極增長。」Nath 說。

Junio 已從印度金融科技公司 Cred 創始人 Kunal Shah 等投資者那裡籌集了 200 萬美元，包括Ashneer Grover，支付公司 BharatPe 的執行長，和金融科技公司 PolicyBazaar 聯合創始人 Yashish Dahiya。

為了與該行業的現有參與者競爭，Junio 將很快允許通過其卡從 ATM 機提取現金，該公司將與銷售食品、服裝和電子產品的線上和實體零售店合作，以獲得獨家折扣和現金回饋。活躍在該領域的其他新創公司包括 FamPay、BirdFin 和 Walrus。投資者也看好這一細分市場。紅杉資本、Y Combinator 和 Better Capital 等風險投資公司都已投資鎖定兒童的金融服務公司。

Nath 表示，市場很大，而且尚未開發，因此是否有類似的產品並不重要。一旦公司達到 10 萬名用戶，它將推出新的收入模式。「我們將為希望購買兒童保險計劃或為孩子申請教育貸款的父母推出新產品。」

（編譯：Clementine Wang，核稿：William Lin，新聞來源：KrAsia）

原文來自 TBE 科技東西