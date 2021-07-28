印度教育科技初創公司 BitClass收購了Chase，這是一個位於印度班加羅爾的探索和數位學習平台，專為千禧一代設計。雖然交易的財務細節沒有被透露，但包括Chase公司創始人和工程師在內的 12 名員工已經加入了 BitClass。

據聯合創始人兼首席執行官 Gunjan Kejriwal 稱，Chase 成立於 2019 年，提供攝影、設計、內容寫作、社交媒體、Instagram 營銷和其他創意領域的課程。它更完整了 BitClass 的目標，即創建世界上最大的學習平台。

Bitclass 表示，自 2020 年 4 月推出以來，約有 250000 名付費學習者註冊了其 450 門獨特課程的直播課程，這些課程由來自各行各業的 5000 多名教師教授。

其平台上的課程涵蓋技能培養、健康與健身、藝術與手工藝、音樂與舞蹈、烹飪與烘焙等廣泛類別。

BitClass 為學習者提供“試聽”體驗：只需 99 盧比（1.33 美元），他們就可以在為期兩天的研討會中探索任意數量的課程。之後，用戶可以通過購買價格在 1500 盧比（20.20 美元）到 50000 盧比（672.60 美元）之間的完整課程來加深學習。

這家初創公司計劃將其產品組合擴展到新的類別和地區，可能會收購更多公司。

“我們一直在尋找能夠成為我們使命的一部分的優秀團隊，以確保可以教授的任何內容都可以作為在線實時課程供學習者使用。如果我們找到合適的人選，我們肯定會考慮更多的收購和收購，” Kejriwal告訴TechInAsia

BitClass 去年從 Venture Highway、WaterBridge Ventures 和 Figure 8 Investment 等投資者那裡籌集了 200 萬美元的種子資金。

編譯：hsiang，核稿：William Lin，新聞來源：TechInAsia

原文來自 TBE 科技東西