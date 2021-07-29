印尼新創Aruna在A輪融資中獲得3500美金的融資，目標要建立可持續發展的漁業與海洋經濟。該新創透過連接漁民、餐廳與出口商，希望創造一個公平的漁業交易市場，並將印尼的魚產品銷售到世界各地。

位在印尼的漁業和海洋平台 Aruna 宣布已由 Prosus Ventures 和 East Ventures（Growth Fund）領投的 A 輪融資中籌集了 3500 萬美元。

參與本輪融資的其他投資者包括 SIG、AC Ventures、MDI、Vertex Ventures 和其他未公開的投資者。而該公司在去年籌集了 550 萬美元。

憑藉新籌集的資金，Aruna 旨在擴大其在全國的影響力並加強其供應鏈基礎設施。它進一步尋求迎合新市場的客戶，使其產品範圍多樣化，並增強其產品。

印尼由17500多個島嶼組成，目前是世界第二大漁業生產國，市場規模超過300億美元。

目前，海洋的過度開發已經對海洋生物多樣性產生了負面影響，這使得創建一個遵守貿易慣例的系統變得更加重要，它認為這對於該行業的長期且永續的發展是不可或缺的。

Aruna 成立於 2016 年，是印尼漁民與餐館和出口商聯繫的一站式商店。其目標是幫助創造公平的魚類交易，改善當地漁民的生計，並為社區帶來負擔得起的優質海鮮。

透過Aruna，當地漁民可以將他們的產品出口到東南亞、東亞、北美和中東的國家。Aruna 與印度尼西亞 31 個沿海地區的數千名漁民合作，覆蓋蘇門答臘和巴布亞之間的多個地區。

截至目前，該公司在印尼13個省擁有21300名註冊漁民，並計劃在未來大幅擴大這一數量。

除了融資消息外，Aruna 還任命 Budiman Goh 為公司總裁，Utari Octavianty 為首席可持續發展官，以領導和加強 Aruna 的可持續發展計劃。

「我們支持所有人的可持續和公平的漁業。Aruna 繼續將其技術能力與當地洞察力和全球最佳實踐相結合，同時保護生態系統、賦能當地社區並滿足我們全球客戶群的需求。我們的願景是讓印度尼西亞在未來成為世界海洋經濟的中心。」Octavianty 說。

「這個行業將快速增長。Aruna的願景與我們的願景是一致的，即建立一個可持續的漁業和海洋經濟，並在很長一段時間內產生積極影響。」East Ventures 的管理合夥人 Roderick Purwana 補充。

編譯：Fang Hsuan Hsu 核稿：William Lin 資料來源：e27

原文來自 TBE 科技東西