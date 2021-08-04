散裝船龍頭慧洋海運（2637）今（4）日公告7月自結獲利，稅前盈餘6.41億元，每股稅前盈餘0.86元；累計前7月稅前盈餘31.05億元，自結每股稅前盈餘4.16元，主要受惠運價指數、平均日租金創近十年新高。

以中小型船舶為主的慧洋，7月營收16.75億元、月增11％，再創新高，累計前7月營收95.6億元。

慧洋表示，往年歐美等國7、8月暑假進入貿易活動淡季，但今年淡季不淡，截至目前運價指數仍保持在穩定高檔，顯示海上運輸需求仍然熱絡。觀察市場動態，美國將於近期通過近1兆美元基礎建設法案，預期將帶動美國境內鋼鐵、礦砂等原物料需求，中國也因水患影響夏季作物收成，須大幅仰賴穀物進口，勢必使散裝船舶供給更加吃緊。

由於近年市場對於輕便型（Handysize）船舶的投資偏低，今年來輕便型船舶處於供給緊繃狀態，BHSI指數近期創下自2008年來新高1767點（2021/8/3），平均日租金逾3萬美元，而慧洋船隊中Handysize高達43艘，至年底集團總計約有24艘船舶進行換約，可望帶動營運持續走揚。

在船隊規劃上，慧洋持續汰舊換新政策，7月處分一艘舊船，貢獻營運現金流約4000000美元；7月董事會也通過新船採購案，分別向名村造船所、今治造船各採購兩艘輕便型高規格新型節能散裝貨輪，總計不高於1.02億美元；此外，7月新增由日本村上秀造船建造之4740噸液化石油氣船加入營運，為本集團第二艘液化石油氣船，擴增船隊多元性，增加競爭優勢。