功率半導體封測廠捷敏-KY(6525)股東會通過配息4.5元，今（10）日以111元除息交易。雖然7月營收續創新高，但股價近期明顯漲多拉回，今日一度小漲0.45％至111.5元，填息率約11.11％，惟隨後賣壓出籠翻黑重挫8.11％至102元，早盤跌幅逾4％，陷貼息窘境。

捷敏股價7月以來漲勢凌厲，3日觸及132.5元新高，1個月飆漲達68.79％。近日明顯漲多拉回，4天修正幅度達近17％。三大法人6日調節賣超達1140張，使上周合計轉為賣超268張，但昨日再度反手買超613張。

捷敏公布2021年7月合併營收4.01億元，較6月3.89億元成長2.95％、較去年同期3.39億元成長達18.11％，連5月改寫歷史新高。累計前7月合併營收26.19億元，較去年同期20.72億元成長達26.35％，續創同期新高。

捷敏受惠訂單需求暢旺、稼動率持穩高檔，上半年單季營收接連創高。公司尚未公布第二季財報，6月自結稅後淨利1.04億元、年增達82.46％，每股盈餘（EPS）0.8元，不過第二季自結稅後淨利1.96億元，約季減0.7％、年減1.51％，每股盈餘1.52元。

展望後市，捷敏董事長鄭祝良預期，今年整體市場仍會有所成長，但國際貿易市場諸多不確定因素仍在，仍須依最新市場變化、客戶概況及整體產業發展趨勢，持續密切觀察接單狀況。公司將加強模組與車用產品開發與生產，並持續開發高附加價值產品。

捷敏先前指出，今年電腦應用需求仍強，5G應用未來成長空間仍可期，工業相關應用逐漸增多、車用則持續加速耕耘。目前興建中的合肥三廠預計第四季完工，預計明年首季起可望產生貢獻，今年資本支出估達4千萬美元，較前年跳增4倍。