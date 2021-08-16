光罩(2338)受惠於半導體需求強勁，第二季營收續創新高，但本業毛利率比第一季下滑，加上業外表現不利，單季轉虧，每股淨損0.1元。上半年基本每股盈餘1.54元，仍比去年同期的虧損明顯轉好。

光罩第二季營收14.92億元，季增約16.9%，再創單季新高；但第二季整體毛利率降至19.86%，不如第一季的26.22%表現，本業淨利減少，單季營業淨利約0.3億元，業外受到轉投資股票評價影響，整體業外淨損約0.8億元；第二季轉虧，整體淨損約0.2億元，單季每股淨損0.1元。

光罩上半年仍交出好成績，展望下半年需求續強，全年營收預估可再創新高。

光罩受惠晶圓代工廠大舉釋出成熟製程光罩訂單，公司接單動能暢旺，加上合併效應，上半年營收27.68億元創下新高，毛利率22.79%；上半年營業淨利1.03億元，略低於去年同期的1.16億元；上半年業外表現仍優於去年同期，上半年業外淨利1.86億元，比去年上半年業外淨損2.76億元明顯轉好，上半年整體淨利3.15億元，比去年同期轉盈，上半年每股淨利1.54元。

展望下半年，晶圓代工廠大舉釋出成熟製程光罩訂單，光罩接單動能暢旺，下半年本業獲利可望穩健成長，法人預期下半年營收將逐季走高，今年整體營收表現可望再締新猷。

光罩7月營收為次高，達5.14億元，年增約29%，1~7月合併營收32.83億元，年增26.15%，均創下同期新高之表現。