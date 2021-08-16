長榮(2603)第2季財報表現強勁，亞系外資最新出爐的報告認為，看好第4季貨櫃航運表現，針對長榮評等由原先「中立」調高至「買進」，目標價由165元調高至185元。長榮預計8月20日召開法說會，說明營運展望。

長榮第2季營收達到千億元，季增11.13％，年增127.86％，營業毛利為547.60億元，稅後淨利為420.57億元，年增1,217.45％，每股盈餘7.98元，獲利再創史上新高。上半年合併營收為1,899.19億元，年增117.43％，毛利率53.39％，稅後淨利781.41億元，年增2,740.68％，每股盈餘為15.03元。

7月進入海運旺季，營收不負期待，單月營收首次突破400億元，達458.79億元，續創單月新高；累計今年前7月營收為2357.98億元，年增率125.74％。

亞系外資認為，全球運費持續上漲，SCFI運費指數第3季以來季增26％，先前調降長榮評等至中立，主要基於強勁獲利成長動能可能放緩，不過，第3季運費上漲優於預期，看好長榮第4季獲利成長性，並上修今年獲利預估15％，今年每股盈餘調升至38.12元，評等由「中立」調高至「買進」。