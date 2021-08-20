長榮(2603)今天舉行法說會，總經理謝惠全表示，一顆病毒影響全世界，目前市場供給持續小於需求，供需扭曲嚴重，塞港狀況短期無解，海運景氣不但看好到第4季，甚至樂觀到明年中。

謝惠全在法說會展現剛剛交付的24000 TEU級貨櫃船EVER ACE「長範輪」，號稱24K金，目前該艘船已經離開鹽田港。他表示，投入市場後大家可以看到這艘船櫃子全滿，看吃水線絕對不是空櫃的照片，顯示需求很強、很旺，長範輪的投入對長榮是久旱逢甘霖、及時雨，今年底前將交付4艘同型船。

對於第4季及明年展望，他指出，明年供給會小於需求，最近病毒造成塞港，供給進一步下降，供需更不平衡，歐美庫存水位非常低，還需要補貨，航運市場將朝向正向發展。

他認為，目前全球只要有確診就塞港，洛杉磯港口等待船隻已超過30艘，但庫存補貨也不會很快就結束，封港影響物流鏈，預料今年第4季不會太差，甚至旺到明年中，運價還有上漲空間。