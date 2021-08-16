封測廠矽格(6257)股東常會通過配息2.9元，今（16）日以62.6元參考價除息交易。雖然營運動能看旺至明年上半年，但股價9日觸及72.7元新高後漲多拉回，今日在台股續跌下持續開低下挫3.99％至60.1元，在封測族群中表現偏弱，窘陷貼息態勢。

矽格2021年第二季合併營收42.05億元，季增20％、年增45.06％，稅後淨利6.84億元，季增22.75％、年增48.69％，每股盈餘（EPS）1.55元。累計上半年合併營收77.09億元、年增達37.28％，稅後淨利12.42億元、年增達55.8％，每股盈餘2.82元，均創新高紀錄。

矽格受惠半導體市況持續看好，主要客戶對5G、手機、網通、電源管理、車用等晶片測試訂單需求強勁，使集團投資公司及子公司上半年營收均繳出年成長。訂單需求暢旺、稼動率持穩高檔、配合併購台灣聯測挹注，使整體獲利成長動能優於營收。

在訂單需求續旺、產能持續吃緊下，矽格7月自結合併營收15.63億元，月增8.1％、年增達52.86％，改寫歷史新高。累計前7月合併營收92.73億元、年增達39.68％，續創同期新高。因應市場需求暢旺，公司下半年機器設備投資繼續增加，對今年營運展望樂觀看待。

矽格董事會7月中宣布將2021年資本支出自55.9億元調升至100.5億元、大舉調升達80％。其中，矽格本身由35.2億元調升至53.8億元，子公司誠遠、矽興、台星科、聯測等自20.7億元調升至46.7億元，分別調升達53％、125％。

投顧法人指出，矽格因應市場需求暢旺積極擴產，目前產線稼動率及訂單能見度均佳，第三季訂單排程已確定，第四季展望亦佳，且已有大客戶洽談明年訂單及產能配置，看好下半年營收有望逐季創高，全年營運攀峰可期、有望續旺至明年上半年。