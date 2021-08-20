半導體設備大廠應用材料(Applied Materials)19日公布2021會計年度第三季營收再創單季新高，展望亦持續樂觀。應材持續看好明年的設備投資市場規模將進一步擴大。

應材執行長Gary Dickerson於電話會議中表示，受惠於經濟數位化轉型，半導體設備市場迎來長期成長。應用材料今年業績不斷創高，對未來展望樂觀，亦有利台系協力廠京鼎(3413)、帆宣(6196)明年持續成長。

應用材料第三季淨營收62億美元，年增41%，優於市場預期；毛利率47.9%；營業利益為20.1億美元，營益率32.5%；調整後EPS為 1.9美元，年增79%，優於市場預期。

應用材料預估第四季淨營收為60.8億至65.8億美元；稀釋後EPS 介於1.87至2.01美元；non-GAAP毛利率48%。

半導體設備廠京鼎(3413)第二季業績再創新高，單季淨利約4億元，基本每股盈餘4.57元；上半年歸屬於母公司業主淨利約7億元，年增約12.28%，再創同期獲利新高，基本每股盈餘8.03元。

京鼎今年持續受惠半導體景氣熱絡，半導體大廠積極擴產，營收連兩季創新高。京鼎第二季營收續創新高，單季淨利約4億元，創新高，單季基本每股盈餘4.57元，同創新高。

京鼎上半年營收57.03億元，亦創歷史同期新高，年增約20.26%；毛利率25.17%；營業淨利9.18億元，淨利約7億元，創新高，基本每股盈餘8.03元，同創新高。

展望下半年，隨著半導體製程設備資本支出成長，京鼎整體下半年業績可望持續穩健向上。法人估，公司第三季營收與第二季持平至小增，第四季進一步成長，持續再挑戰新高紀錄。整體來看，京鼎今年營收有望逐季寫下新高，全年營收年增率上看20%，獲利有望同步改寫新高。

帆宣(6196)第二季營運持續向上，單季EPS 2.14元，上半年業績創新高，EPS達3.25元；受惠台系半導體大廠持續擴產，公司訂單能見度到明年，法人看好今年下半年營運可望持續比上半年成長，全年營運將創新高。