中美晶(5483)今股東會通過每股配發9元現金股利。中美晶去年每股盈餘10.82元，今年上半年每股盈餘6.11元，小股東期待今年再賺逾1個股本！董事長徐秀蘭表示，今年不論太陽能或半導體整體營運都很健康、穩健。

徐秀蘭指出，今年不僅台灣，全球太陽能需求都很正面。此外歐盟和歐盟執委會有很多重大措施來推動再生能源，可望加速歐洲的再生能源裝置量擴張速度。

徐秀蘭強調，越來越多的公司承諾以再生能源作為100%的電力來源，或進一步成為「負碳排」企業，共同對抗氣候變遷及降低溫室效應已是國際共識，再生能源發展已經成為全世界不可逆轉的潮流。中美晶擁有齊全的太陽能產線與豐富的電站建置和維運經驗，將充分發揮自身優勢，並積極佈局高效電池、電廠設置、維運管理、儲能解決方案等創新綠色經濟。

中美晶的重要轉投資持股，一、環球晶(持股51.17%)，中美晶對持有之環球晶股份並無處分變現計畫。12吋矽晶圓供給緊俏，2Q環球晶出貨達每月720萬片。計畫優先推動日本、美國、台灣、韓國既有廠區擴建，其次才會評估新廠籌建。二、宏捷科(持股22.53%)為重要砷化鎵(GaAs)晶圓代工廠，未來展望正面，自估3Q-4Q營收皆能將季增中雙位數。宏捷科正積極推動擴產計劃，目標月產能自2020年1萬片提升至今年2萬片、2022年2.5萬片及2023年3萬片。三、朋程(持股22.75%)朋程為車用整流二極體領導廠商，與全球一線OEM客戶關係良好。目標今年高效二極體(LLD)產能翻倍、4Q電動車IGBT模組放量生產。四、台特化(持股30.93%)為特用化學氣體生產商，主要產品為矽乙烷(Disilane)和矽丙烷(Trisilane)，為半導體製程材料。通過一線半導體客戶認證，將為其先進節點製程產品供應矽乙烷。