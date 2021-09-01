振永（右）和鄭秀晶在《警察課程》上演「酒醉之吻」。（翻攝自myVideo）

由車太鉉、振永、「Krystal」鄭秀晶主演的韓劇《警察課程》每週二、三在myVideo全網首播，該劇講述全力緝捕犯人的警察和天才駭客出身的犯罪者學生，在警察大學以教授和學生身分相遇，並一起合作搜查的故事。

最新劇情中，互相曖昧的振永、鄭秀晶在經歷過烏龍的「酒醉之吻」後，感情再度升溫，在警察大學外宿期間，鄭秀晶因錯過回家最後一班車，只好到振永家借住一晚，上演宛如情侶的「一日同居」情節，讓觀眾紛紛敲碗希望兩人早日正式交往。

劇中，車太鉉飾演的警察教授「劉東萬」和振永飾演的駭客學生「姜善浩」，合力追緝藏身在警察大學校園中的非法線上賭博組織真兇，振永也打算在案件告一段落後，就向鄭秀晶正式告白。不過，鄭秀晶也不時流露出自己的心意，在兩人一起看書，振永卻只盯著他看時，提醒他：「看書，不要一直看我。」還有一場霸氣單手捧著振永的臉，上演「摸臉殺」的戲，親密肢體接觸不斷讓兩人感情逐漸明朗化。下集預告中，鄭秀晶更丟直球告白：「我也喜歡你，姜善浩！」揭示兩人即將展開甜蜜的校園戀愛！

在幕後花絮中，振永、鄭秀晶私下互動也很有愛，在拍攝關鍵戲「酒醉之吻」時，兩人你一言我一語熱絡的提供各種即興表演的點子，討論起「怎麼親看起來更有激情火花」、「要親到什麼樣的程度」、「手要擺在哪裡」，氣氛歡樂的來回拍了好幾次，火熱呈現兩人劇中「初吻」。振永在受訪時，談到兩人劇中的化學反應，他笑評「99分」，剩下1分留給後續劇情的想像空間，更說：「我跟秀晶的默契很完美，私下相處也很輕鬆愉快，彼此很合拍！」

另一方面，車太鉉則羨慕振永和鄭秀晶私下友好相處，自認年紀漸長後，片場遇到演員的年齡差距越來越大，擔心彼此間有隔閡，他還委屈透露，有次自己被邀請進年輕演員們的聊天群組，但他加入後，群組幾乎沒什麼聊天，懷疑年輕演員們又另開群組，感覺受到排擠。沒想到振永證實確實有另一個群組，但他趕緊解釋：「我們是先有了一個群組，因為有其他年輕演員想和前輩親近，才又開了新的群組。」車太鉉這才釋懷，但又笑曝：「我老婆總是提醒我，不要打擾後輩們，讓他們不自在，叫我拍完戲就趕快回家！」

韓劇近期除了校園青春喜劇《警察課程》熱播，依然推出不少懸疑類型劇，池珍熙化身腹黑主播的懸疑推理劇《The Road：1的悲劇》，劇情大灑狗血，權貴彼此鬥爭，該劇每週四、五在myVideo全網首播；此外，《寄生上流》青龍影后曹如晶主演的上流社會懸疑劇《High Class》，以及劉在明攜手韓藝璃追查連環殺人事件的懸疑驚悚劇《Hometown》，兩部新劇也即將於9月在myVideo同步跟播。