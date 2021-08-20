PCB廠泰鼎-KY(4927)因產品組合優化，第2季稅後盈餘2.91億元，季增88.7%，累計上半年每股盈餘為2.35元，泰鼎-KY目前啟動各項防疫措施，維持生產不受疫情影響，由於汽車及智慧家庭產品需求暢旺，且新產能加入，泰鼎-KY樂觀看待下半年，預估下半年不僅比上半年好，亦將比去年同期好。

渡過第1季營運谷底，泰鼎-KY業績自第2季開始回神，泰鼎-KY今年第2季合併營收為34.93億元，季增7.14%，年成長17.1%，營業毛利為6.67億元，單季合併毛利率為19.1%，季增0.2個百分點，稅後盈餘為2.91億元，單季每股盈餘為1.53元；累計上半年合併營收為67.53億元，年成長20.87%，營業毛利為12.83億元，年成長4.22%，合併毛利率為19.01%，稅後盈餘為4.45億元，每股盈餘為2.35元。

泰鼎-KY表示，由於家電(TV控制板及背光板、非TV產品)、通訊、PC與車用四大產品線同步成長，且生產良率改善，加上產品組合優化，營運已於第1季落底，業績可望逐季向上。

泰鼎-KY自結7月合併營收為14.29億元，年成長12.36%，累計前7月合併營收為81.83億元，年成長19.28%。

泰鼎-KY表示，目前訂單穩定，為因應客戶需求，公司持續擴充產能，目前三廠按照原定計劃推動擴充，根據公司規劃，三廠將建置5條產線，7月已開出第1條，第2條產線預計9月開出，今年第4季將再開出2條產線，新產能將以車用與Mini LED背光板等產品為主。

為避免新冠肺炎疫情影響生產，泰鼎-KY啟動確保生產不中斷的防疫三大措施，包括：和外部醫療機構合作，提前租賃大樓用於治療輕症患者；隔離中心提前建置，讓疑似確診員工可至該區域隔離至確保無虞；以及啟動「生產泡泡」，第一線員工進駐廠內不離開，由公司送餐確保安全。