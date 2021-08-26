東協紙尿褲品牌大廠泰昇-KY(8480)今日舉行股東會，全疫各地因疫情封城停工造成各行業供應鏈大亂，未來將加強供應商營運及供貨情形定期追蹤分析外，將進一步執行供應商來源及產地分散，以規避不可預期的供應鏈風險。

泰昇指出，除數位營運及供應管理外，產業上下游整合也是疫情帶來的重要議題，公司將積極進行上游關鍵原料及下策略性通路的投資和整合，以加強產業競爭力，降低營運風險，進一步提高公司的營收及獲利。

泰昇今年積極拓展越南內銷零售通路，加強越南中北部的銷售布局，並配合市場通路型態發展趨勢，設立專責現代通路及電商系統團隊，也增加數位行銷的比重，推動新品上市，積極增加新場的開發。

泰昇指出，疫情對消費市場影響很大，公司將以數位營運轉型、強化供應鏈管理、策略性投資整合三大策略因應。泰昇指出，疫情管制措施大幅度限制人員及貨物流動，產銷方面更依賴數位化管理，公司將全力推動數位化營運轉型，對內強化本公司各部門的營運效率，對外過增加數位行銷比重來提升品牌強度及通路拓展，因應未來趨勢及消費者需求。