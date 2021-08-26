不畏疫情，2021年國內上市櫃公司創下近十年來最強營收、獲利紀錄！金管會證期局26日公布，2021年上半年上市櫃營收逾17兆元、稅前淨利上衝1.9兆元，營收與獲利都寫下近十年新高，其中，上市公司中的航運業、半導體業、塑膠工業、光電業都比去年同期多賺逾千億元！

證期局副局長蔡麗玲指出，截至今年8月16日止已有1586家公司完成財報申報。上市公司（不含第一上市公司）2021年上半年累計營業收入新臺幣15兆8872億元，較去年同期增加3兆519億元、成長23.78％；稅前淨利達1兆8563億元，較去年同期增加1兆332億元，成長125.53％，與近十年同期相較，營收及獲利金額均為最高。

蔡麗玲分析，今年上半年獲利成長包括：「航運業」獲利達2162.65億元、較去年同期成長2113億元，今年上半年獲利因補庫存需求強勁，缺櫃及塞港造成運能供給吃緊，使運價維持高檔，致獲利大幅成長；「半導體業」獲利達5197.42億元、較去年同期成長1694億元，受惠疫情加速數位轉型，5G應用及高階運算需求持續成長而推升獲利；「塑膠工業」則較去年同期成長1374億元，因終端需求熱絡，加上去年同期油價較低，致獲利成長；獲利較去年成長超過千億元的還有「光電業」較去年成長1099億元。

唯一衰退是「觀光業」。蔡麗玲指出，受疫情衝擊，配合政策暫停營業等影響，觀光業2021年第二季虧損9.35億元，較去年同期衰退4.79億元，去年同期觀光業也是呈現虧損，稅前淨損為4.59億元。

上櫃公司（不含第一上櫃公司）今年上半年累計營業收入為1兆2042億元，較去年同期增加2024億元，成長20.20％；稅前淨利為1394億元，較去年同期增加468億元，成長50.54％，與近十年同期相較，營收及獲利金額均為最高。

蔡麗玲分析，獲利成長包括：「半導體業」，較去年成長149.59億元，因市場需求增加，客戶拉貨動能放大，產能利用率提升，獲利因而增加；「電子零組件業」較去年成長54.56億元，因下游印刷電路板產業景氣回升，加上疫情後訂單回籠所致；「鋼鐵工業」較去年成長42.83億元，因市場需求暢旺及國際鎳價上漲帶動價量成長。唯一衰退的是塑膠工業，較去年減少0.9億元。