在全球晶片嚴重短缺之際，受惠於全力衝刺產能的晶片製造商對半導體設備需求孔急，應用材料公司（Applied Materials Inc）上季獲利倍增，且本季營收預測超越市場預期。

由這場大流行病驅動的筆電、遊戲機和汽車銷售熱潮導致晶片供應嚴重吃緊，迫使汽車製造商與消費電子產業爭搶晶片，進而帶動應材的晶片製造設備訂單。

惟應材周四盤後股價下跌1.08%，報127.80美元。在稍早前的一般交易時段，應材收漲1.44%，為129.20美元。

該公司預估本季淨營收為63.3億美元加減2.5億美元，優於分析師預期的60.4億美元。

此外，應材第三財季（截至8月1日）營收年增41%，為62億美元。

淨利達到17.2億美元，相當於每股1.87美元，較去年同期的8.41億美元、每股91美分暴增1倍多。

調整後每股盈餘為1.90美元，優於分析師預測均值1.77美元。

應材的半導體系統業務（包括大多數的設備銷售）營收達44.5億美元，創下歷史新高，並超出分析師預估的42.7億美元。

該公司表示，在運算晶片製造設備營收中，只有約半數來自於先進製程晶片製造設備，其餘來自於生產舊型晶片的傳統製造設備。

近年來這些舊有設備找到新生命，用來製造感測器和連結設備與無線網路的射頻晶片，從紅綠燈到工廠機械幾乎所有日常事物現在都與數據中心連結，以進行效能的分析和優化。

應材執行長Gary Dickerson表示，這是每一個產業都將發生的巨大轉變，而半導體是這個巨變的基礎。